مصر تفوز برئاسة لجنة الأمم المتحدة للسياسات الاجتماعية عن أفريقيا

كتب - أسامة علي:

قال الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن فوز مصر برئاسة لجنة السياسات الاجتماعية والفقر بالأمم المتحدة عن قارة أفريقيا، لمدة عامين 2020 و 2021، يعزز الدور الريادي المصري بالقارة الأفريقية، في ظل ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، كما يعظم سبل دعم القارة الأفريقية في مجال تعزيز الهجرة الآمنة وتمكين المرأة وتوفير الرعاية الاجتماعية بكل أشكالها وتكافؤ الفرص في مجالات التعليم والصحة وغيرها، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا أجندة إفريقيا 2063.

وقال صابر إن مصر فازت برئاسة اللجنة للمرة الثالثة منذ إنشاء اللجنة عام 1979، وذلك بعد انتخابات شارك فيها أكتر من 50 دولة أفريقية، شملت المناطق الأفريقية الخمس (شمال أفريقيا، شرق أفريقيا، غرب أفريقيا، وسط أفريقيا، جنوب أفريقيا) لتشكيل هيئة المكتب، بما يشمل اختيار خمسة مناصب لرئاسة اللجنة والمقررين الممثلين عن المناطق الأفريقية الخمس.

وجاء اختيار مصر خلال اجتماع اللجنة الثالثة للسياسات الاجتماعية والفقر والنوع الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بأديس أبابا يومي 14 و 15 نوفمبر الجاري تحت شعار (إطلاق التقدم الإفريقي نحو القضاء على الفقر والحد من عدم تكافؤ الفرص) والتي شارك فيها الدكتور صابر سليمان ممثلا عن وزارة الهجرة.

ومن المقرر أن يتم استكمال أعمال اللجنة في إطار رئاسة مصر للجنة السياسات الاجتماعية لوضع الخطط المستقبلية لأعمال اللجنة خلال عامي 2020 – 2021.

وفي سياق متصل، شارك الدكتور صابر سليمان، في اجتماع لجنة الخبراء من الدول الأفريقية؛ لمناقشة التقارير المعدة من لجنة السياسات بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية والاستثمار بالخدمات الاجتماعية في الدول الأفريقية، الذي عقد يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار قيام وزارة للهجرة، بالمشاركة في اجتماعات المفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، والخاصة بلجنة السياسات الاجتماعية والفقر والنوع، والتي تعد الهجرة أحد أهم محاورها بالإضافة إلى القضاء على الفقر وكذلك الحد من عدم تكافؤ الفرص بالقارة الأفريقية.

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