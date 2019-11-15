الصحة: إغلاق مركز غير مرخص يدّعي العلاج بالأعشاب في سوهاج

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإغلاق مركز للعلاج الوهمي بمحافظة سوهاج يديره أحد الأشخاص المنتحلين صفة طبيب ويقوم بخداع المرضى حيث يدّعي العلاج بالأعشاب وعلاج السحر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، في بيان اليوم، أنه فور الإبلاغ عن الاشتباه بوجود مركز علاجي مخالف قامت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان بتشكيل لجنة تضم كلا من "إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية بسوهاج والتفتيش الصيدلي بالمديرية ووحدة النفايات الطبية الخطرة بالمديرية وفريق العلاج الحر بإدارة أخميم الصحية"، لافتًا إلى أن اللجنة قامت بالحملة بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين بسوهاج، وعلى الفور تم تشميع وإغلاق المركز المشار إليه.

من جانبها، أشارت الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه تبين أن المركز يديره شخص ينتحل صفة الطبيب ويقوم بالكشف على المرضى ويدّعي علاج السحر وعلاج الأمراض بالأعشاب، من خلال مركزه بعرب الأطاولة خلف مستشفى الجامعة، موضحة أنه بسؤال أهل المنطقة اتضح أن هذا الشخص يأتي للمركز مرة كل 15 يوما، ويتقاضى 200 جنيه قيمة الكشف.

وذكرت "الشاعر" أنه تم ضبط كمية من الأدوية والأعشاب الطبية مجهولة المصدر بالمركز، حيث تم تحريزها بمحضر بمعرفة التفتيش الصيدلي بالمديرية، مؤكدة غلق المكان بالضبطية القضائية وإلقاء القبض على الشخص الذي يدير المركز منتحل صفة الطبيب بواسطة إدارة مباحث التموين بسوهاج.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في شن حملاتها الرقابية على كافة المنشآت الطبية غير الحكومية بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، حرصا على صحة المواطنين.

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