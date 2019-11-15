محطات شحن السيارات الكهربائية ضمن ملفات طاقة النواب الأسبوع المقبل

كتبت - ميرا إبراهيم:

تفتح لجنة الطاقة والبيئة عددًا من الملفات بدءًا من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء، ويأتي على رأس هذه الملفات التحديات والمعوقات التي تواجه استخدام السيارات الكهربائية، والعمل على انتشار محطات الشحن الخاصة بها، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء خاصة في الوحدات الصغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، إضافة لطلب إحاطة مقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل القوانين والقرارات اللازمة لإدخال المركبات الكهربائية الخدمة.

كما تناقش اللجنة باجتماعاتها المرتقبة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاعات الكهرباء والبترول والبيئة وسبل مواجهتها، فضلا عن متابعة خطة الدولة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) وإدارة المخلفات الزراعية وخاصةً مخلفات (قش الأرز)، وانتشار البعوض في العديد من المناطق بمحافظة الإسكندرية في الأيام الماضية والإجراءات التي اتخذت لمواجهتها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين. ​