ننشر تقرير لجنة الإسكان بشأن "تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط" (نص كامل)

كتب - أحمد علي:

حصل "مصراوي" على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

يستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عددا من الأهداف والتي يمكن إيجازها على النحو التالي:

زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت كما يستهدف زيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية.

كما يتضمن شكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها. ولسماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.