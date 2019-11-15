  • عاجل:الأرصاد تصدر توقعاتها بشأن طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حريق إيتاي البارود الطقس انتشار الذباب عزل ترامب البلاك فرايداي الإسكان الاجتماعي هيثم أحمد زكي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    ننشر تقرير لجنة الإسكان بشأن "تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط" (نص كامل)

    05:09 ص الجمعة 15 نوفمبر 2019
    ننشر تقرير لجنة الإسكان بشأن "تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط" (نص كامل)

    مجلس النواب

    كتب - أحمد علي:

    حصل "مصراوي" على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

    يستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عددا من الأهداف والتي يمكن إيجازها على النحو التالي:

    زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت كما يستهدف زيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية.

    كما يتضمن شكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها. ولسماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.

    مجلس النواب لجنة الإسكان العقارات هدم المباني التراث المعماري
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان