استعدادًا للأمطار.. القاهرة تعلن حالة الطوارئ

القاهرة - (أ ش أ):

أصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اللواء أحمد فؤاد تعليماته برفع حالة الطوارئ في أحياء المنطقة، تحسبا لسقوط أمطار، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة طقس ممطر ورعدي قد تصل للقاهرة وعدد من المحافظات.

وقامت جميع أحياء المنطقة الجنوبية بأعمال تطهير بالوعات الأمطار، وتم تمركز الشفاطات والنوافير بأماكن تجمع مياه الأمطار، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة أى تطورات جراء سوء الأحوال الجوية.

من جهة اخرى، تابع نائب المحافظ اللواء أحمد فؤاد أعمال تطوير منطقة عين الحياة "مرحلة ما بعد انتهاء أعمال الإزالات"، مؤكدا أنه تمت إزالة المنطقة بالكامل لإعادة تخطيطها - مرة أخرى - ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

وتفقد نائب المحافظ أعمال إنشاء كوبريين علويين ضمن أعمال التطوير التى تتم بالمنطقة.