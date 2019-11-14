​مؤسسة الأهرام تطلق مؤتمرها الأول لصناعة الدواء في مصر السبت المقبل

القاهرة- (أ ش أ):

تطلق مؤسسة الأهرام يوم السبت القادم فعاليات مؤتمرها السنوي الأول عن الدواء في مصر بعنوان (تحديات صناعة الدواء) برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويعقد المؤتمر برئاسة رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتينى، ونائب رئيس المؤتمر، ونائب رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الناصر سنجاب، وبحضور رئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، ورئيس التحرير علاء ثابت، وذلك بالتعاون مع الشعبة العامة للأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة صناعة الدواء، والجمعية المصرية لأبحاث وتصنيع الدواء "فارما"، والمجلس التصديرى للمستلزمات الطبية.

ويناقش المؤتمر صناعة الدواء باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي المصري، حيث يناقش التحديات التي تواجه الصناعة في مصر، وسبل تطوير الصناعة، وطرق وضمانات نقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر، كما يناقش المخاطر المحيطة بصناعة الدواء، والمعوقات التي تواجهها في التشريعات الخاصة بالتسجيل والتسعير والقوانين المنظمة للتصدير واستيراد المادة الخام والضرائب.

وأعدت أجندة مدروسة وشاملة للمؤتمر- بعد عقد جلسات تحضيرية ضمت جميع المعنيين بالصناعة- وتم استخلاص أفكار ورؤوس موضوعات؛ للعمل عليها وبحثها خلال المؤتمر، لتنسيق الجهود، وتنظيم العمل؛ لضمان تحقيق أعلى فائدة منه، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع مع الجهات المعنية.

وستقوم الأهرام بمتابعة التوصيات- التي سيتم إعلانها نهاية المؤتمر- إعلاميا من خلال التحقيقات الصحفية، والأخبار، وغير ذلك من الوسائل المتاحة لقوة المؤسسة الناعمة؛ من أجل تحقيق الهدف الأكبر، والمعادلة الصعبة، وهى ضمان توفر الدواء في السوق المصرية بأعلى جودة، وبأسعار في متناول المرضى، أضافة إلى زيادة فرص تصدير الدواء للأسواق العالمية، وتوفير المواد الفعالة لصناعة الدواء محليا وتصديرها للخارج.

كما سيناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة من بينها نظم تسعير الدواء في مصر، والتسجيل، والتصدير، والقدرة التنافسية، والجودة، ومعوقات تصنيع المواد الخام، وعلاقة الدواء بالتأمين الصحى الشامل الجديد، وقدرة تصنيع الأدوية الحيوية، والبيولوجية، والتجارب السريرية، والغش الدوائى، وغير ذلك من الموضوعات الهامة، حيث يتم طرح تلك الموضوعات ومناقشتها بين جميع الجهات المعنية والقائمين على الصناعة تحت مظلة المؤتمر.

ويعد المؤتمر استمرار للدور الريادي الذي تقوم به مؤسسة الأهرام-منذ أكثر من 144 عاما- في مناقشة وطرح أهم القضايا التي تمس حياة المواطن المصري وتؤثر فيها بشكل مباشر، وإتساقًا مع ما تبذله الدولة المصرية من جهد؛ لتحسين حياة المواطن، والرقي بما يحصل عليه من خدمات مختلفة وعلى رأسها الصحة والتعليم، إذ حرصت مؤسسة الأهرام على إقامة أول مؤتمر متخصص في مجال الصناعات الدوائية في مصر، لتجمع بين أطراف المنظومة سواء من جانب الدولة أو المصنعين، كما يجمع المؤتمر بين الشركات المحلية المصرية والشركات العالمية؛ لتوفير مناخ يسهم في إيجاد حلول قاطعة تخرج في صورة توصيات ونتائج للمؤتمر.