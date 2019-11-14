في العيد السابع لتجليس البابا.. تكريم ٢٦٩ مدربًا من ٢١ إيبارشية

كتب- مصطفى علي:

ينظم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء الخميس، احتفالية لتكريم المميزين من مدربي الفترة الأولى في المرحلة الثانية من برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة"، وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتتزامن الاحتفالية مع الذكرى السابعة لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي.

وانتهت الفترة الأولى من المرحلة الثانية والتحق بها ٢١ إيبارشية وقطاع رعوي بالقاهرة شارك فيها ٢٦٩ مدربًا، و٢٦٢١ متدربًا تابعين لهذه الإيبارشيات.

ومن المنتظر أن يكرم البابا المميزين من المدربين خلال الاحتفال وكذلك المنسقين الإعلاميين للإيبارشيات المشاركة والذين أداروا عملية التدريب بالمشروع في مرحلتيه الأولى والثانية.

وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي. إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات

وتشمل المرحلة فترتين أخرتين من المنتظر أن يتم إنجازها خلال الربع الأول من العام المقبل.