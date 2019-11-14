رسميًا.. غلق باب تسجيل شركات السياحة على "بوابة العمرة" تمهيدًا لإطلاقها

كتبـ يوسف عفيفي:

أغلقت غرفة شركات السياحة، مساء الخميس، باب التسجيل أمام شركات السياحة المصرية والشركات والمؤسسات السعودية المصرح لها بتنظيم رحلات العمرة هذا العام، وذلك بعد مرور شهر على فتح الباب.

وأوضحت الغرفة في بيان اليوم، أن عدد الشركات المصرية التي سجلت على البوابة بلغ (1833) شركة، فيما بلغ عدد الشركات والمؤسسات السعودية (500)، وأخطرت لجنة السياحة الدينية بالغرفة، قطاع الشركات بوزارة السياحة بالأعداد للانتهاء من تسجيلها بشكل نهائي علي بوابة العمرة المصرية تمهيدا لانطلاق الموسم.

ومن المنتظر، تدشين البوابة وانطلاق عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، وتنظيم رحلات العمرة من خلال الشركات المسجلة ىالبوابة فقط.

وأكدت غرفة السياحة، أن تسجيل الشركات المصرية هدفه التسهيل على المعتمر المصري بتجميع كافة الشركات المصرح لها بتنظيم العمرة في منصة واحدة للاختيار بينها واستبعاد الشركات الغير مرخص لها، وحماية لحقوق الموطنين، كما أن تسجيل الشركات والمؤسسات السعودية على البوابة لضمان الاختيار بين هؤلاء الوكلاء واستبعاد أي وكيل أيضا يثبت مخالفته لتعاقداته مع الشركات المصرية أو التقصير في حقوق المعتمرين.

وطالبت الغرفة، المواطنين الراغبين في اداء العمرة الدخول علي بوابة العمرة المصرية والاختيار بين الشركات المسجلة عليها واستعراض كافة برامج شركات السياحة المسجلة بكافة تفاصيلها من حيث السعر والتوقيتات وأماكن الإقامة للاختيار بينها مع ضرورة ضمان التزام الشركة بكافة تفاصيل الرحلة.

وأكدت غرفة السياحة، أن البوابة تعمل تحت الرقابة المستمرة للبرامج من وزارة السياحة وبالتنسيق مع غرفة الشركات منذ التعاقد مع المعتمر وطوال سفره وحتي عودته سالما.

كما نبهت على المعتمر، التأكد من صور الباركود الخاص به قبل السفر وتسليمه إلى شركة السياحة التي سيسافر من خلالها، كما طالبت المواطنين بالبعد عن السماسرة والوسطاء لعدم دفع تكاليف أعلى وحتي لا تضيع حقوقهم.