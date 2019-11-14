ننشر تقرير مجلس الدولة والبرلمان بشأن تعديلات "شركات القطاع العام"

كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "مصراوي"، على التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، كما تضمن التقرير الرأي التشريعية لمجلس الدولة.

وجاء نص التقرير كالآتي: