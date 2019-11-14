"تعقيم ذكور البعوض".. الصحة العالمية تُجري اختبارات لمنع نقل الأمراض

جنيف - أ ش أ:

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إنه سيتم قريبا اختبار تقنية تعقيم البعوض الذكري باستخدام الإشعاع؛ كجزء من الجهود الصحية العالمية للسيطرة على أمراض مثل داء الشيكونجونيا وحمى الضنك وزيكا.

وأشارت المنظمة -في بيان- إلى أن الخطوة الجديدة شكل من أشكال تحديد النسل للحشرات وتتضمن تربية كميات كبيرة من البعوض الذكري المعقم في مرافق مخصصة ثم إطلاقها لتتزاوج مع الإناث حيث لا تنتج أي ذرية بما يؤدي إلى انخفاض عدد الحشرات مع مرور الوقت.

ولفت بيان المنظمة إلى أن البرنامج الخاص للبحث والتدريب فى مجال امراض المناطق المدارية شارك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة بوضع وثيقة توجيهية للبلدان التي أعربت عن رغبتها في اختبار تقنية الحشرات العقيمة للبعوضة التي تعرف باسم الزاعجة.

وقالت الدكتورة سمية سواميناثان كبير علماء منظمة الصحة -في البيان- إن نصف سكان العالم معرضون لخطر حمى الضنك كما لم تصل جهود السيطرة عليها حتى الان الى حد وهناك حاجة ماسة إلى أساليب جديدة.

كانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس الأربعاء، خطتها للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض، والتي يتم تنفيذها سنويًا لمواجهة التغيرات المناخية وخفض الكثافة الحشرية للذبابة المنزلية.

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