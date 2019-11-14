رئيس "القناة للكهرباء": صرف مكافأة نصف شهر للعاملين بقطاع بورسعيد

السيسي بعد عودته للقاهرة: جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال من أبناء زايد

كتب- محمد صلاح:

زار المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بشكل مفاجئ هندسة كهرباء القنطره غرب، التابعة لقطاع كهرباء الإسماعيلية، حيث تفقد الإدارات المختلفة في الهندسة.

واطلع رئيس الشركة على سجلات المشتركين الجدد، وكذلك المقايسات والأعطال وخطة الإحلال والتجديد والتوسعات وماتم بها.

وطالب بضرورة سرعة الانتهاء من عزل الشبكة قائلاً: "لن أقبل بتواجد متر واحد غير معزول بالشبكة".

وتفقد رئيس الشركة شبكة المدينة، حيث اطلع على برامج الصيانة وماتم بها علي الطبيعة، وعنف القائمين على الهندسة لسوء تخزين المهمات.

وتوعد بأنه لن يتهاون مع أي مقصر في عمله، مؤكدًا أنه سيكافئ كل مجتهد مخلص في عمله.

وتوجه بعد ذلك إلى بورسعيد في زيارة مفاجئة لقطاع كهرباء بورسعيد، حيث استهل الزيارة بتفقد موزع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذي يغذي أنفاق تحيا مصر ببورسعيد من الناحيه الغربية

واثنى رئيس الشركة على الجهد المبذول في العمل ثم توجه بعد ذلك لزيارة عددا من الهندسات والمراقبات، حيث تفقد شبكة مدينة بورسعيد.

واستمع رئيس الشركة إلى شرح وافٍ من رئيس القطاع ثم طالب بضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع خطط الإحلال والتجديد والتوسعات، وكذلك الانتهاء من عزل الشبكة جنوب بورسعيد ثم توجه بعد ذلك إلى ديوان عام القطاع واجتمع مع العاملين بالقطاع وحثهم فيهم على بذل مزيدًا من الجهد والعمل للحفاظ على تقدم الشركة، كما طالبهم بضرورة تقديم خدمة متميزة للمواطنين والعمل على تلبية مطالبهم بما لايخالف القانون.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين وحسن استقبالهم، كما طالبهم بضرورة سرعة تحصيل مستحقات الشركة حتي تفي الشركة بالتزماتها كما طالبهم بضرورة تحري الدقه عند عمل الضبطيات القضائيه في حالة سرقة التيار الكهربائي، كما طالبهم بضرورة سرعة الانتهاء من كافة المشاريع القوميه العملاقه في وقت قياسي

وطالب أيضًا بضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع المقايسات، حيث اطلع على سجلات المشتركين الجدد وكذلك سجل فحص العدادات ومعمل الفحص والشباك الواحد وقد اثني سيادته علي الجهد المبذول في العمل

وقرر رئيس الشركة، صرف مكافأة نصف شهر للعاملين بقطاع كهرباء بورسعيد، نظرًا لادائهم المتميز.