توقيع 3 عقود ضمن خطة تطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر

السيسي بعد عودته للقاهرة: جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال من أبناء زايد

كتب- محمد صلاح:

وقعت، المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الخميس، ثلاثة عقود للممارسة المحدودة رقم 25/2018/2019 لتنفيذ الخط الهوائي بنبان 3/ توشكى 2 جهد 500 ك.ف.

وأوضحت "مشالي"، فى تصريحات لها، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد طرحت الممارسة المحدودة بين الشركات المحلية والعالمية المتخصصة، وذلك لتنفيذ الخط الهوائي بنبان 3/ توشكى 2 جهد 500 ك.ف والمقسم إلى ثلاث لوطات.

كما أوضحت أنه تم توقيع العقد الأول مع تحالف شركتى هايديليكو والجيزة للأنظمة لتنفيذ اللوط رقم 2 بطول يبلغ حوالى 28 كم وتنفيذ خطوط ربط محطة محولات الحوامدية جهد 500 ك.ف من خلال فتح الخط الهوائى القائم المفرد الدائرة القاهرة 500/ الكريمات 500 جهد 500 ك.ف. من النوع (AAAC 3*506) (دخول/ خروج) على محطة محولات الحوامدية 500 جهد 500/220/66/11 ك.ف. بطول حوالي 7 كم.

وفتح الخط الهوائي القائم المفرد الدائرة شمال الجيزة/ سمالوط جهد 500 ك.ف. من النوع (AAAC 3*506) (دخول/ خروج) على محطة محولات الحوامدية 500 جهد 500/220/66/11 ك.ف. بطول حوالى 7 كم، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد حوالى 118,8 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ (6) أشهر من تاريخ الشراء.

وأضافت أنه تم توقيع العقد الثاني مع شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع لتنفيذ اللوط رقم (4) بطول 85 كم بدءًا من محطة بنبان 3، واللوط رقم (6 ) بدءًا من نهاية لوط رقم (5)، بقيمة إجمالية ل 2 لوط تبلغ مليار ومليون وثمانية وسبعون ألف (1001,78)جنيه مصري بمدة تنفيذ (8) أشهر من تاريخ الشراء.

وأوضحت أن العقد الثالث تم توقيعه مع شركة كهروميكا لتنفيذ اللوط رقم 5 بداية من لوط رقم 4 بطول 85 كم، بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 493,6 مليون جنيه مصري بمدة تنفيذ (8) أشهر من تاريخ الشراء.