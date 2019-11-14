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    الرئيس السيسي يصل من الإمارات عقب زيارة رسمية استغرقت يومين

    05:35 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    الرئيس السيسي يصل من الإمارات عقب زيارة رسمية استغرقت يومين

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- طه عبيد:

    وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، قادمًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة استغرقت يومين التقي خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.

    منح الشيخ محمد بن زايد "وسام زايد" للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثميناً لدور الرئيس السيسي في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

    عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي، على هذا التكريم الخاص بمنحه "وسام زايد"، الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره .

    الإمارات السيسي مطار القاهرة محمد بن زايد آل نهيان وسام زايد

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