وزير الطيران يتفقد مطار أسوان قبل انطلاق مؤتمر "السلام والتنمية"

كتب - طه عبيد:

أجرى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، الخميس، جولة بمطار أسوان الدولي، تفقد خلالها صالات السفر والوصول واستراحات الخدمة المميزة.

وبحسب بيان اليوم، تأتي الزيارة فى إطار استعدادات المطار لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة ، والذى تستضيفه البلاد خلال شهر ديسمبر المقبل.

وخلال الجولة شاهد الوزير جميع الإجراءات الأمنية المطبقة على بوابات المغادرة والوصول بالمطار، وكذلك ألية التفتيش بمنطقة سيور الحقائب، كما أطلع على أهم أعمال التحديث والتطوير بمشروع توسعة مبنى الركاب رقم 2 وأعمال رفع كفاءة الحقل الجوي والترمك بالمطار، وتفقد الوزير البوابة الرئيسية الحضارية للمطار وساحات الإنتظار والحدائق بفناء المطار الخارجي.

وتابع انتظام حركة الرحلات الجوية والتى تشهد كثافة تشغيلية عالية خلال الفترة الحالية تزامنًا مع بدء الموسم الشتوى لهذا العام ، خاصة لما تحظى به مدينة أسوان من أهمية تاريخية كبيرة ، تعد أهم المزارات الأثرية والسياحية لألف السائحين من مختلف أنحاء العالم، وحث الوزير العاملين على بذل مزيد من الجهد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وأفضل الخدمات للركاب والعمل الجاد للانتهاء من جميع المشروعات وأعمال التطوير والصيانة خلال الفترة القليلة المقبلة بمطار أسوان ، كما أعطى توجيهاته بضرورة التنسيق والتعاون المستمر مع جميع الجهات العاملة من أجل الحفاظ على انسيابية العمل داخل المطار.