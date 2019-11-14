"حقوق النواب": أداء مصر أمام مجلس حقوق الانسان صفعة على وجه الإرهابيين

كتب - ميرا إبراهيم:

اعتبرت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن إشادة الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالتقرير المصري، والتعاون المؤسسي والدبلوماسي بين مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان وتأكيدهم بأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا خاصة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المرأة والحق في السكن وحياة كريمة، بمثابة شهادة دولية تؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تطبيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم أن تقدير المجتمع الدولي للدور المصري في محاربة الإرهاب، وقدرته على تحقيق توازن بين الحقوق الأساسية للمصريين ومكافحة الإرهاب بمثابة صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، معتبرة رد الفعل بمثابة صفعة قوية على وجوه الأنظمة والدول التي تشجع وتسلح وتمول وتأوي الإرهاب والارهابيين على أراضيها.

وأشادت اللجنة بالعرض القوى والواضح من المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لتقرير مصر أمام هيئة مكتب الدورة الرابعة والثلاثون لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف والذى لم يحظ فقط بإعجاب كبير وغير مسبوق من ممثلي الدول خاصة فيما يتعلق بخطة الحكومة المصرية لتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية وانما طالبوا مصر بعرض التجربة كاملة للاستفادة منها، بحسب البيان.

وقدمت اللجنة التحية للوفد المصري برئاسة المستشار عمر مروان والذي حظى بإعجاب دولي كبير، فضلا عن إشادة مجموعة الدول الأوروبية بحزمة التشريعات والإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تمكين أكبر للمرأة اقتصاديا واجتماعيا، إضافة إلى المشاركة الفعالة للمرأة في البرلمان ونسبة التمثيل الكبيرة التي تتجاوز 90 نائبة، واحتواء الحكومة على 8 وزيرات مؤثرات في القرار الحكومي اقتصاديًا واجتماعيًا.