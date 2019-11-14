"ناقوس خطر".. أول تحرك بالبرلمان بعد حريق البحيرة

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لبيان خطة وزارة البترول لتأمين خطوط المنتجات البترولية في المحافظات بعد اكتشاف محاولة سرقة لخط في إيتاي البارود بالبحيرة.

وقالت خضر، في طلبها الموجه لرئيس الوزراء ووزير البترول، إن حادث سرقة خط منتجات بترولية بقرية المواسير، يدق ناقوس الخطر حول الإجراءات التأمينية التي تقوم بها وزارة البترول لتأمين خطوط الإنتاج، بعدما تبين من التحقيقات أن مجموعة من اللصوص ركبوا "كلبسًا" في خط البترول بغرض السرقة فحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض، ما أدى إلى وقوع كارثة نجم عنها خسائر بشرية ومادية.

وأضافت "لا بد أن يكون هناك خطة لتأمين الخطوط والمستودعات ومعامل التكرير متصلة بغرفة عمليات مركزية بهيئة البترول تعمل على مدار الساعة".

وتساءلت عضو البرلمان: "أين دور وحدة القياسات والدعم بمحطات البنزين؟، وهل يتم دراسة ملاحظاتها حول إمدادات خطوط الإنتاج يوميًا؟" لافتة إلى أن حادث سرقة خط المنتجات البترولية كان من الممكن تداركه إذا لاحظ القائمون على وحدة القياسات أن هناك نقصًا غير طبيعي في الكمية الواردة إلى محطات إيتاي البارود بالبحيرة.

ولقي 7 أشخاص مصرعهم إثر حريق البحيرة الذي اندلع بسبب تسرب من خط منتجات بترولية أمس الأربعاء، بحسب وزارة الصحة.

وقالت وزارة البترول في بيان إنها اكتشفت محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاي البارود بالبحيرة، ظهر الأربعاء، إذ ركب اللصوص كلبسًا بغرض السرقة، ما تسبب في حدوث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.