السيسي يهنئ فلسطين بمناسبة العيد الوطني

القاهرة - أ ش أ:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بمناسبة العيد الوطني.

كما أوفد الرئيس السيسي، محمد يحيي الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة فلسطين بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.