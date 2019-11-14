"معلومات الوزراء" يعقد ورشة عمل عن "الهجمات السيبرانية"

كتب - محمد غايات:

أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أهمية رفع الوعي المجتمعي بالمخاطر المتصاعدة للهجمات السيبرانية التي تستهدف أنظمة المعلومات مع التركيز على المخاطر التي تؤثر على شبكات البنية التحتية وانعكاساتها على الأمن القومي، وخلق ثقافة الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سعياً لتحقيق مجتمع رقمي آمن.

جاء ذلك خلال كلمته خلال وورشة العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تحت عنوان "الهجمات السيبرانية وأثرها على الأمن القومي"، بحضور ومشاركة واسعة لعدد كبير من ممثلي الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، وكذا مديري مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على مستوى المحافظات والوزارات والهيئات الحكومية.

وأضاف الجوهري أن ورشة العمل تأتي في إطار رؤية مركز المعلومات لتطوير الاستراتيجية وخطط العمل ونقل الخبرات التي يمتلكها في هذا المجال إلى مراكز المعلومات على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بهدف تحقيق الحماية الكاملة للمعلومات والبيانات ومواجهة أي هجمات إلكترونية محتملة، وحرصا على توطيد علاقات التعاون بين المركز ومؤسسات الدولة، وتطوير الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية.

وشدد الجوهري على أهمية الأمن المعلوماتي، مشيراً إلى أنه أصبح أمراً ضرورياً في جميع دول العالم لاسيما في ظل ما يشهده العالم حالياً من نمو سريع ومتزايد في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية ‏المتعددة, وهو ما يفرض ضرورة التعامل معها ومواجهتها.

وأضاف أن الدولة تسعى لاحتلال مكانة متقدمة ‏في مؤشرات الأمن السيبراني والعديد من المؤشرات الأخرى المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأمن المعلوماتي.

من جهته، أكد عصام خضر، مدير قطاع موارد البيانات بالمركز، أن الورشة تسعى للتعريف بأهمية الأمن السيبراني ودوره في الأمن القومي، فضلاً عن مناقشة مخاطر التعامل مع الأجهزة الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي، بجانب تسليط الضوء على مفاهيم الحوكمة وإدارة المخاطر في تكنولوجيا وأمن المعلومات، وأخيراً أهمية وجود بنية تحتية قوية ومؤمنة من خلال قمر صناعي مصري.

وفي السياق ذاته، أشار خضر إلى أهمية الدور الذي تلعبه مراكز معلومات في توفير الحماية الشاملة للبيانات والمعلومات، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تحقيق الربط والتواصل المستمر بين مراكز المعلومات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ومركز معلومات مجلس الوزراء بما يضمن التصدي لأي هجمات إلكترونية تضر بنظام الأمن المعلوماتي.

وتابع أن ورشة العمل تتضمن ثلاث جلسات؛ حيث تناقش الجلسة الأولى القوانين والتشريعات الخاصة بالأمن السيبراني ويديرها الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أما الجلسة الثانية فتسلط الضوء على الهجمات السيبرانية وأثرها على الأمن القومي ويديرها المهندس وليد حجاج الخبير في أمن المعلومات، وأخيراً جلسة ثالثة وختامية للحديث عن القمر الصناعي المصري "طيبة 1" واستخداماته في تحقيق الاتصالات المؤمنة، ويديرها محمد لبيب مدير شركة نظم المعلومات الفضائية.