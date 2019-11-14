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    أمير الكويت يعزي السيسي في ضحايا حريق إيتاي البارود

    01:49 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    أمير الكويت يعزي السيسي في ضحايا حريق إيتاي البارود

    الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

    الكويت - أ ش أ:

    بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في خط أنابيب لمنتجات نفطية في محافظة البحيرة، وأودى بحياة 7 مواطنين وإصابة 16 أخرين.

    وأعرب أمير الكويت- خلال البرقية- عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.

    كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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