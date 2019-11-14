الأرصاد: موجة برد تضرب البلاد غدًا.. وانخفاض 6 درجات

كتب - محمد سامي ومي مدحت:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستتعرض غدًا الجمعة لموجة برد، إذ تنخفض درجات الحرارة بنحو 6 درجات.

وأضاف "شاهين" في تصريحات لقناة "صدى البلد"، الخميس، أن انخفاض درجات الحرارة يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، في ظل أجواء خريفية مع قدوم فصل الشتاء.

وأوضح أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على بعض الأماكن بالسواحل الشمالية، تزيد شدتها على سلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل للسيول فى تلك المنطقة، ناصحا المسافرين على الطرق السريعة والزراعية توخي الحذر بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

وأكد شاهين أن حركة الرياح ستكون هادئة والملاحه البحرية مستقرة خلال الـ 3 أيام المقبلة.