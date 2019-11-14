حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالأسواق التجارية بمدينة الشروق

كتب - محمد عبدالناصر:

شن جهاز تنمية مدينة (الشروق) حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بالأسواق التجارية بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق والإدارات المعنية .

وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي - في بيان اليوم الخميس - أن الحملة استهدفت الأسواق التجارية بمراكز خدمات الأحياء الأول والثاني، حيث تم خلال الحملة مراجعة رخص التشغيل للمحال التجارية، وكذا رفع الإشغالات المتواجدة بممرات المشاة، وإزالة التند المخالفة غير المرخصة .

وأشار إلى أنه تم التحفظ على عدد من المعدات ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لعدم تكرار تلك المخالفات.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات لتحقيق الانضباط بداخل وخارج الأسواق التجارية، بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في أجهزتها المختلفة، لمنع المظاهر العشوائية وللحفاظ على المظهر الجمالي للمدن الجديدة .