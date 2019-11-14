وكيل الأزهر يتفقد معرض "تعارفنا سلام" بمركز المؤتمرات

كتب -محمود مصطفى:

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، صباح الخميس، معرض "تعارفنا سلام" لعرض ثقافات الشعوب الإفريقية من خلال طلابها، ومعرض الأعمال الفنية للمسابقة الطلابية "التعليم بوابة إفريقيا للأمن والسلام"، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

يقام المعرض على هامش أسبوع الجامعات الأفريقية، الذي تستضيفه جامعة الأزهر، ويهدف إلى تعزيز الأمن والسلام من خلال التعليم العالي،بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وينظم المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية بجامعة الأزهر، احتفالية أسبوع الجامعات الإفريقية، ومنتدى "التعليم بوابة إفريقيا للأمن والسلام"، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ويهدف المنتدى إلى تحقيق استراتيجية ٢٠٦٣ تحت شعار "إفريقيا التي نريدها"، في إطار حرص الأزهر الشريف جامعًا وجامعة على نشر الأمن والسلام الدوليين، وتعزيز دور أبناء القارة السمراء في النهوض بأوطانهم والعمل على تنميتها من خلال الاهتمام ببناء العقول وغرس قيم الانتماء والبناء والتنمية.