قرار جمهوري بتخصيص أراضٍ لإقامة تجمعات تنموية بشمال سيناء

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كتب - محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 556 لسنة 2019 بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 557 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 80ر341 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس، لاستخدامها في إقامة محطتي توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس.

نشر القراران في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.