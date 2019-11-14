في عيد تجليسه الـ٤٨.. تعرف على أهم ١١ معلومة عن البابا شنودة

كتب - مصطفى علي:

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بذكرى مرور 48 عامًا على تجليس البابا الراحل شنودة الثالث على كرسي مارمرقس ليكون البطريرك الـ117 بين بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

مصراوي ينشر أهم المعلومات عن حياة البابا شنودة:

1- وُلد البابا شنودة، أحد رموز الوطنية المصرية، في 3 أغسطس 1923، بقرية سلام بأسيوط، باسم نظير جيد، والتحق بكلية الآداب في جامعة فؤاد الأول بقسم التاريخ، حيث بدأ دراسة التاريخ الفرعوني والإسلامي والحديث، وحصل على الليسانس بتقدير ممتاز عام 1947، وفي السنة النهائية بكلية الآداب التحق بالكلية الإكليركية.

2- بعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات تخرج من الكلية الإكليركية وعمل مدرسًا للتاريخ، وحضر فصولاً مسائية في كلية اللاهوت القبطي فكان تلميذًا وأستاذًا في الكلية نفسها.

3- أحب الكتابة وتأليف القصائد الشعرية، وكان ولعدة سنوات محررًا ثم رئيسًا لتحرير مجلة مدارس الأحد، وفي الوقت نفسه كان يتابع دراساته العليا في علم الآثار القديمة؛ إذ كان من الأشخاص النشيطين في الكنيسة وكان خادمًا في مدارس الأحد. ثم ضباطًا برتبة ملازم بالجيش.

4- ترهب البابا الراحل في دير السريان عام 1954، ورسم باسم الراهب أنطونيوس السرياني، يوم السبت 18 يوليو 1954، وقال إنه وجد في الرهبنة حياة مليئة بالحرية والنقاء. ومنذ عام 1956 إلى 1962، عاش حياة الوحدة في مغارة تبعد حوالي 7 أميال عن مبنى الدير مكرسًا فيها كل وقته للتأمل والصلاة.

5- عمل سكرتيرًا خاصًا للبابا كيرلس السادس في عام 1959، ورُسِمَ أسقفًا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الإكليريكية، وذلك في 30 سبتمبر 1962.

6- عندما توفي البابا كيرلس في الثلاثاء 9 مارس 1971 أجريت انتخابات البابا الجديد في الأربعاء 13 أكتوبر، ثم جاء حفل ترسيم البابا (شنودة) للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971 وبذلك أصبح البابا رقم (117) في تاريخ البطاركة.

7- في عهده تمت سيامة أكثر من 100 أسقف وأسقف عام، بما في ذلك أول أسقف للشباب، وأكثر من 400 كاهن وعدد غير محدود من الشمامسة في القاهرة والإسكندرية وكنائس المهجر.

8- أولى اهتمامًا خاصًا بخدمة المرأة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكان يحاول دائمًا قضاء ثلاثة أيام أسبوعيًا في الدير، وحبه لحياة الرهبنة أدى إلى انتعاشها في الكنيسة القبطية، حيث تم في عهده سيامة المئات من الرهبان والراهبات، وكان أول بطريرك يقوم بإنشاء العديد من الأديرة القبطية خارج جمهورية مصر العربية، وأعاد تعمير عدد كبير من الأديرة التي اندثرت.

9- في عهده زادت الإبارشيات كما تم إنشاء عدد كبير من الكنائس سواء داخل أو خارج جمهورية مصر.

10- أعلن الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس يوم السبت 17 مارس 2012، وفاة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن عمر ناهز 89 عامًا، وأضاف في بيان رسمي: «المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودع لأحضان القديسين معلم الأجيال قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نياحا لروحه والعزاء للجميع».

11- دُفن جثمان البابا شنودة الثالث في مدفن خاص في دير الأنبا بيشوي ببرية شيهيت.​