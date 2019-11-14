الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار الغزيرة

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض حاليًا لفرص سقوط أمطار رعدية وغزيرة قد تصل حد السيول على مدينة مرسى علم، وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء.

وأوضح شاهين، لمصراوي، أن السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة أيضًا معرضة لفرص سقوط أمطار من متوسطة إلى خفيفة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد من 4 إلى 5 درجات مئوية، لتعود إلى مرة أخرى يوم الجمعة فيما بين 26 إلى 27 درجة مئوية، واعتبارًا من يوم السبت تنحصر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وأشار إلى أن سبب سقوط الأمطار الحالية يرجع إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجوي العليا وامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يجلب رياح جنوبية شرقية محملة بكميات كبيرة من الرطوبة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء والمدن والمحافظات الملاصقة لهم، خاصة محافظات سوهاج الأقصر، وقنا، والبحر الأحمر، وحلايب وشلاتين.

وتابع: "هناك كتلة هوائية محملة برياح شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا يوم الجمعة المقبل ما يسبب انخفاضًا في درجات الحرارة، كما تتعرض البلاد لكتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية مرتفعة في درجة حرارتها وتنخفض درجات الحرارة يوم الجمعة نتيجة تغيير هذه الكتل الهوائية المؤثرة في الجو".

ونصح المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، بالإضافة إلى متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لمعرفة أنواع الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد وتسبب ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وذلك لتحديد نوعية الملابس التي يجب ارتدائها خلال هذه الفترة كونها فترة تقلبات جوية ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة. ​