حدث ليلاً| تفاصيل حريق إيتاي البارود وتصاعد الأوضاع في غزة

كتب - مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يلي:

متحدث الرئاسة ينشر صور وصول السيسي للإمارات

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صور وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي الأربعاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

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اللقطات الأولى لحادث اشتعال النيران في خط بترول إيتاي البارود (فيديو)

لقي 7 أشخاص مصرعهم إثر حريق بسبب تسرب من خط منتجات بترولية في محافظة البحيرة الأربعاء.

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"الصحة": ارتفاع حالات الوفاة إلى 7 و16 مصابًا في حريق إيتاي البارود

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، ارتفاع حالات الوفاة إلى 7 و16 مصابًا في حادث حريق خط نقل المواد البترولية بإيتاي البارود بالبحيرة.

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رئيس "أنابيب البترول" يكشف عن تفاصيل حادث اشتعال النيران بخط إيتاي البارود

قال عبد المنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، إن حادث اشتعال النيران في خط نقل مواد بترولية بإيتاي البارود بالبحيرة جاء نتيجة محاولة عصابات لصوص البترول سرقة مواد بترولية من الخط وفشلهم في ذلك وحدوث تسريب أدَّى إلى الاشتعال.

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فيديو جديد للحظة اندلاع حريق إيتاي البارود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للحظة اندلاع حريق إيتاي البارود، الذي أسفر عن سقوط 7 حالات وفاة وإصابة 16 آخرين.

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"سلمى" تطلب الخلع: "بينزل بهدوم ويرجع بغيرها"

أقامت "سلمى. ع" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في إمبابة ضد زوجها، مبررة طلبها بـ"بينزل الشغل بهدوم ويرجع من غيرها بحجة إنه جاي من عند أهله".

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كامل الوزير يكشف مصير قطار أبو قير (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة لن تترك قطار أبو قير بالإسكندرية بهذا الشكل، حيث عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي خطة لتحويله إلى مترو أنفاق.

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"التضامن" تكشف عن تفاصيل انتهاكات دار أيتام "أخوين"

قال علاء عبد العاطي، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم انتشار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود بعض المشكلات من قِبَل رئيس مجلس إدارة الجمعية التابع لها إحدى دور الأيتام التي تُسمى"دار أخوين".

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مصطفى الفقي: موقف مصر تجاه لبنان من أشرف المواقف تاريخيًّا

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن موقف مصر تجاه لبنان من أشرف المواقف تاريخيًّا، وإن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اعترف بخصوصية لبنان.

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"أكثر ضررًا من الناموسة 10 مرات".. خبير طفيليات يكشف أضرار "ذبابة الحصان"

علَّق الدكتور مجدي مصطفى، أستاذ الطفيليات بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، على إعلان وزارة الصحة عن خطة لمكافحة نواقل الأمراض وخفض الكثافة الحشرية للذبابة المنزلية بالمحافظات.

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بعد استقالة أشرف عبدالمنعم.. ننشر تفاصيل أزمة قناة "CTV"

تصاعدت حدة الأزمة بين إدارة قناة "ctv" التي تعد قناة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مع عدد من جمهورها خلال اليومين الماضيين، بعد ظهور الكاتب الصحفي أشرف عبدالمنعم على شاشتها مقدما للبرنامج الحواري الرئيسي "في النور"، والذي انطلق بشكله الجديد أمس تزامنًا مع الاحتفال بمرور 12 عامًا على تأسيس القناة.

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"كان عايز يغتصبني ويدفني بالجبل".. أول ظهور تليفزيوني لـ"فتاة العياط" عقب حفظ القضية

روت أميرة أحمد، المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة العياط"، تفاصيل قتلها شابًّا حاول اغتصابها، خلال ظهورها تليفزيونيًّا، لأول مرة، عقب قرار النائب العام بحفظ الدعوى الجنائية ضدها، والتي كانت متهمة بقتل سائق حاول اغتصابها.

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ارتفاع حصيلة التصعيد في غزة إلى 32 قتيلاً فلسطينيًا

ارتفعت حصيلة التصعيد في قطاع غزة إلى 32 قتيلا صباح اليوم الخميس، وذلك بعد مقتل ستة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منطقة دير البلح بوسط القطاع.

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يديعوت: رشقة صاروخية من غزة تضرب وسط وجنوب إسرائيل

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن "رشقة" صاروخية من قطاع غزة ضربت ليل الأربعاء/الخميس، مناطق في وسط وجنوب إسرائيل.

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إردوغان: بإمكاننا التغلب على مشاكلنا مع واشنطن بشأن "إس-400" بالحوار فقط

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه بإمكان تركيا والولايات المتحدة التغلب على مشاكلهما بشأن شراء أنقرة لمنظومة الصواريخ الروسية (إس – 400).

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متحدث الجيش الإسرائيلي: لن نعود إلى سياسة الاغتيالات

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأربعاء، إن إسرائيل لن تعود إلى سياسة الاغتيالات.

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بومبيو: الولايات المتحدة تدعم "جنين أنيز" رئيسة مؤقتة لبوليفيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صباح اليوم الخميس أن بلاده تدعم "جنين أنيز" رئيسة مؤقتة لبوليفيا.

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"قسد" تتهم تركيا بخرق وقف إطلاق النار أثناء لقاء أردوغان وترامب

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد، تركيا بشن هجمات في بلدة تل تمر السورية، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

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أمطار رعدية في دبي تطيح بأشجار وأجزاء من بنايات (فيديو)

شهدت الإمارات، منذ أيام، أمطار غزيرة، في ولاية دبي، وعدد من المناطق، أدت إلى تساقط بعض أجزاء من المباني، وتوقف حركة السير، وتعليق المدارس، فضلًا عن تسرب المياه داخل المراكز التجارية.

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إدانات عربية للعدوان الإسرائيلي على غزة

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى.

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بوساطة مصرية.. اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، صباح اليوم الخميس، أنه تمت الموافقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة على طلب مصري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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