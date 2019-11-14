موسم شتوي مبشر.. 3 أسباب لارتفاع الإشغالات السياحية بالصعيد

كتب ـ يوسف عفيفي:

أشادت دينا بكري عضو لجنة السياحة بجمعية شباب الأعمال، بجهود الدولة في عودة السياحة لمصر، ولقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيادات وزعماء العالم ودعوتهم لزيارة مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية، بالإضافة إلى جهود الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والحملات التسوقية التي تنفذها خارج مصر والتواصل مع العاملين بالسياحة حول العالم.

وقالت بكري، في تصريحات صحفية، إن الموسم السياحي الشتوي مبشر وكل المؤشرات تؤكد أن نسب الإشغالات في كل المدن السياحية المصرية قوية، مشيرة إلى المؤشرات التي تؤكد عودة السياحة بقوة خلال الموسم الشتوي هي عودة السياحة الثقافية بقوة من اليابان وأمريكا والصين وعدد من الدول الاخرى إلى الأقصر وأسوان وعودة السياحة الإنجليزية بعد رفع حظر عن الطيران الإنجليزي عن جنوب سيناء من جديد.

وأوضحت أن من المؤشرات أيضًا، دخول أسواق سياحية أخرى جديدة، ما سيضاعف من أعداد السياح في الموسم الشتوي على مرسى علم والبحر الأحمر وشرم الشيخ، وهذا ما تؤكده الحجوزات المستقبلية للموسم حتى أن نسب الإشغالات متوقع أن تصل إلى 80 و90% في بعض المدن السياحية الساحلية، و100% في الأقصر وأسوان خلال فصل الشتاء وتزامنا مع إجازات نصف العام الدراسي.

وأضافت عضو لجنة السياحة بشباب الأعمال، أن جميع المؤشرات داخل بورصة لندن السياحية التي انتهت فعالياتها يوم 6 فبراير الجاري تؤكد رغبة الكثيرين من منظمي الرحلات على إرسال أفواج سياحية إلى مصر في الموسم الشتوي للاحتفال بأعياد الكريسماس.

وأكدت أن حجوزات رأس السنة والكريسماس قاربت على أن تكون 100% في بعض المدن السياحية لأن هناك طلب متزايد سواء من العرب أو الأجانب على الاحتفال برأس السنة في مصر والاستمتاع بجمال جوها ومعالمها السياحية سواء في القاهرة أو خارجها.

ودعت بكري، إلى ضرورة إعداد برامج سياحية قوية تناسب احتياجات كل سائح مع مراعاة عدم حرق الأسعار لأنه من الصعب أن يتم تحريك الأسعار إذا كان هناك حرق من قبل البعض ولذلك لابد من إعلاء المصلحة العامة على الخاصة كونها تصب في مصلحة الدولة من زيادة إيرادات ومن ناحية أخرى من ارتفاع هامش ربح القطاع السياحي.

وظهرت أفواج السائحين وهي تتوافد على مدينة الأقصر من قلب مطار الأقصر الدولي وحتى الفنادق المختلفة، وذلك لتقديم بشرى سعيدة للعاملين بالقطاع السياحي في الأقصر بصورة تدل على موسم سياحي مميز للغاية.

من جانبه، أعلن ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، تزايد الأفواج السياحية القادمة إلى الصعيد من مختلف الجنسيات، قائلاً: "هناك طفرة غير مسبوقة في أعداد السياح الأجانب، ويرجع ذلك إلى الأمن والأمان والاستقرار الذي تتمتع بها مصر على الأصعدة كافة".

وقال عجمي لـ"مصراوي"، إن نسب الإشغالات السياحية بالأقصر، تراوحت ما بين 80 إلى 90 % في الفنادق الثابتة والعائمة، مشيرًا إلى أن ذروة الموسم ستصل النسب لـ 100% للطاقة الفندقية التي تعمل.

وكشف رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، عن الجنسيات الأبرز حضورًا في الصعيد، وجاء على رأسهم إسبانيا وفرنسا يليهم الصين واليابان وألمانيا وأمريكا وتايوان وتايلاند وكوريا والدنمارك، وأفواج من الدول الاسكندنافية ودول شرق آسيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا.

وأشار إلى أن هناك نحو 120 مركبًا يعملون بشكل مستمر في الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان، وهناك ازدحام في شوارع الأقصر وفي المعابد، كما أن هناك إقبالاً شديدًا على جميع المتاحف والمزارات السياحية ومتوقع زيادة الأعداد خلال أعياد رأس السنة والكريسماس.​​