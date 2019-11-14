اليوم.. انتهاء مهلة تسجيل شركات السياحة على بوابة العمرة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، انتهاء المهلة المتاحة، للشركات المنظمة لرحلات العمرة من الجانب المصري والسعودي لتسجيل بياناتها على بوابة العمرة الإلكترونية، وتوثيق العقود في موسم العمرة الجديد، اليوم الخميس، والتي بدأت فى 13 أكتوبر الماضي واستمرت لمدة شهر.

وأوضحت الغرفة، في الكتاب الدوري الموجه لشركات السياحة، أن أخر موعد لتلقي الغرفة طلبات التوثيق في تمام الساعة السادسة مساء ولن يتم قبول أي طلبات تـرد بعد هذا الموعد، كما أن غرفة عمليات الحج والعمرة بالإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة ستتلقى الطلبات حتى الساعة التاسعة مساء.

وتعتبر بوابة العمرة الإلكترونية المصرية التى تنطلق خلال أيام، هي المنصة الوحيدة الشرعية التي تنظم رحلات عمرة تحت رقابة وزارة السياحة والغرف السياحية، ويجرى من خلالها، الحصول على تأشيرات العمرة وحضور الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية المختلفة والتي تقام على أراضي المملكة العربية السعودية.