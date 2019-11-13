كامل الوزير يكشف مصير قطار أبو قير (فيديو)

كتب - محمد سامي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة لن تترك قطار أبو قير بالإسكندرية بهذا الشكل، حيث عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي خطة لتحويله إلى مترو أنفاق.

وأضاف "الوزير" في تصريحات على هامش زيارته للإسكندرية، الأربعاء، أن الرئيس السيسي وافق على خطة تحويل قطار أبو قير إلى مترو، وتم إسناد التصميمات لإحدى الشركات العالمية الكبرى، موضحًا أن التكلفة تبلغ 1.7 مليار يورو وسيتم التنفيذ بقروض ميسرة من البنوك العالمية.

وأعلن الانتهاء من طرح المشروع للشركات العالمية خلال يناير المقبل.

وأشار الوزير إلى أن هناك خطة لتحويل الترام إلى ترام على الطراز الحديث يعمل بالكهرباء أو مونوريل مما يساعد على تقديم وسيلة نقل حديثة تعمل بالكهرباء تساعد على تحسين البيئة.