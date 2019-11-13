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    رئيس الوزراء يتابع حريق إيتاي البارود.. ويوجه برعاية المصابين

    10:20 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    رئيس الوزراء يتابع حريق إيتاي البارود.. ويوجه برعاية المصابين

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب - محمد غايات:
    قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتابع مع الوزراء المعنيين تطورات الحريق الذي نشب نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء.

    وأوضح "يونس" في تصريحات لمصراوي، أن رئيس الوزراء تابع مع وزراء: البترول والصحة والداخلية ومحافظ البحيرة، تطورات الحادث، ووجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

    كانت وزارة الصحة أعلنت مصرع 6 أشخاص، وإصابة 15 أخرين، جراء الحادث.

    ووجهت وزيرة الصحة هالة زايد، بتواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات، واطمأنت على مخزون أكياس الدم وتوافر مخزون استراتيجي كافٍ بالمديرية.

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