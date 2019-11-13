"حروق واختناقات".. الصحة تكشف الحالة الطبية لمصابي حريق إيتاي البارود

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم نقل 15 شخصًا أصيبوا جراء حريق إيتاي البارود بالبحيرة، إلى مستشفيات: كفر الدوار العام، وإيتاي البارود، ودمنهور التعليمي؛ لتلقي العلاج اللازم.

كانت وزارة الصحة أعلنت مصرع 6 أشخاص، وإصابة 15 أخرين، إثر اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء.

وأوضح "مجاهد" في تصريحات صحفية، أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة في أماكن متفرقة بالجسد واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.

ولفت إلى الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث؛ لنقل نقل المصابين للمستشفيات.

ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة.

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