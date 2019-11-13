الزراعة: الذباب لا يؤثر على المحاصيل الزراعية

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن انتشار الذباب بالمحافظات خلال الفترة الماضية، لا يؤثر سلبًا على المحاصيل الزراعية.

وأضاف "القرش" في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة متمثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، لم تتلق أي إخطارات بشأن تضرر محاصيل زراعية جراء انتشار الذباب مؤخرًا، موضحًا أن الذباب يتم مكافحته في المناطق السكانية.

وتابع: "وزارة الزراعة مسئولة عن مكافحة الحشرات التي تهاجم المحاصيل الزراعية، أما وزارة الصحة هي الجهة المنط بها مكافحة هذا النوع من الذباب".

كان الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، كشف عن سبب انتشار الذباب المنزلي خلال الفترة الماضية، موضحا أنه ينشط طبقاً لتغير المناخ إذ ينتشر بكثافة عالية خلال فصل الخريف الذي يعتبر مناخاً مناسباً لنشاط الحشرة.



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