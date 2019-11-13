"ضيف كبير وصديق عزيز".. "بن زايد" يرحب بالسيسي في الإمارات

القاهرة - مصراوي:

رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يزور الإمارات لمدة يومين.

وقال بن زايد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أرحب بضيف البلاد الكبير، الصديق العزيز فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضاف: "علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا".

كان الرئيس السيسي، وصل إلى أبوظبي، الأربعاء، وكان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.