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    "السكة الحديد": رفع رواتب العاملين بالخدمات لـ 2000 جنيه

    06:26 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    "السكة الحديد": رفع رواتب العاملين بالخدمات لـ 2000 جنيه

    اللواء كامل الوزير وزير النقل في السكة الحديد


    كتب - أسامة علي:
    وافق مجلس إدارة شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة برئاسة المهندس رفعت حتاتة، الأربعاء، على رفع الحد الأدنى للعاملين بالشركة إلى 2000 جنيه.

    وبحسب بيان اليوم، صدّق مجلس إدارة الشركة على زيادة كافة العاملين نسبة 7% من الأجر الأساسي علاوة سنوية اعتباراً من 1/1/2020، مع تحديث المعدات للشركة والتطوير بزيادة وحدة إنتاجية للمنظفات المرحلة الخامسة بطاقة 2000 لتر لتحقيق احتياطي للمنظفات يكفي أكثر من 6 شهور.

    وأوضح البيان أن الشركة نجحت في رفع أجور العاملين بها خلال 4 سنوات وتحديث معداتها تماشياً مع سياسة رفع الأجور لمراعاة الظروف الاجتماعية للعاملين بالشركة.

    العاملين بالسكة الحديد رواتب العاملين رفعت حتاتة

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