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    "الزراعة": ضبط 2.7 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بـ 18 محافظة

    05:57 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    "الزراعة": ضبط 2.7 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بـ 18 محافظة

    لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالمحافظات

    كتب - أحمد مسعد:

    أكد تقرير رسمي تلقاه الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع بلغ طنين و751 كجم في 18 محافظة.

    وذكر التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، الإسماعيلية"، وأنه تم تحرير 163 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

    لحوم فاسدة دواجن فاسدة وزارة الزراعة

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