توقيع بروتوكول بين السياحة والتعليم" في مجال نشر الوعي السياحي بين الطلاب

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في مجال نشر الوعي السياحي وتعزيز أخلاقيات السياحة بين طلاب المدارس، وقّعه كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وعقب التوقيع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي في إطار حرص وزارة السياحة على زيادة الوعى المجتمعي بأهمية قطاع السياحة والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة وخاصة بين الأجيال القادمة، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشري والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة لزيادة تنافسية المنتج السياحي وربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل وهو ما يتضمنه محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وأشارت وزيرة السياحة إلى أن هذا البروتوكول يساهم في تحفيز الطلاب لمعرفة المزيد عن مجال السياحة وخلق شغف لديهم فيما بعد للعمل بهذا القطاع، وهو ما يتماشى مع الهدف الأشمل لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

وأوضحت الوزيرة أن هذا البروتوكول يتسق أيضا مع الهدف الرابع من الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، والتي تتبنى الوزارة تطبيقها حيث يرتكز هذا الهدف على ضمان جودة التعليم الجيد المصنف والشامل، وتعزيز فرص التعلم من خلال توفير يد عاملة مدربة تدريبا جيدا وممتلكة لمهارات تعزز من جودة الخدمات.

وأكدت الوزيرة على أهمية تعليم أخلاقيات السياحة وكيفية التعامل مع السائح لما لهما من أثر بالغ الأهمية في تكوين صورة ذهنية إيجابية عن المقصد السياحى المصري ويساهم في زيادة تنافسية القطاع.

ونوهت الوزيرة إلى أن الحكومة لديها قناعة بأن يكون كل أفراد المجتمع مشاركين في تنمية القطاع السياحي، وكذا نرغب في أن يكون من كل أسرة مصرية أحد الأفراد الذين لهم فرصة عمل في القطاع، إما مترجم أو طاه أو حتى صاحب مطعم أو فندق.

من جانبه، لفت الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن وزارة التعليم ستكون ملتزمة بالسعي نحو إدراج" أخلاقيات السياحة "ضمن مناهج التعليم بمرحلة التعليم الأساسي، بهدف توضيح كيفية التعامل مع السائحين والترحيب بهم كضيوف فى بلدنا، وغرس قيم ثقافة تقبل واحترام الآخر لدى النشء في مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي ومراجعة المناهج الدراسية الخاصة بمدارس التعليم الفني والفندقي والسياحي بهدف تحديثها، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح الوزير أنه بمقتضى الاتفاقية سيتم تفعيل مسابقة "سفير السياحة " الخاصة بطلاب المدارس التعليمية بالمحافظات بهدف توعية الطلاب بأهمية السياحة والمحافظة على المناطق السياحية والتراثية بمحافظاتهم، ولقياس قدرتهم على تمثيل محافظاتهم السياحية كسفراء لها وسفراء للوطن، وذلك بمشاركة وزارة السياحة، وتحديد المدارس المشاركة في المسابقات التنافسية، وكيفية التواصل معها من خلال تقديم حملات أو نشرات رسمية والسماح لموظفي مكاتب السياحة الداخلية بالمحافظات بزيارة كافة المدارس للإعلان عن المسابقات المزمع عقدها.

كما سيتم واختيار معايير تقييم الفيديوهات المقدمة من الطالب في المسابقات على أساس علمي وتربوي، وتقييمها من خلال لجنة مشكلة من الطرفين، كما سيتم تأسيس موقع على الإنترنت خاص بالمسابقات؛ وذلك لتحميل الفيديوهات المشاركة في المسابقات والمنشورة به، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة، وإدراج نشاط طلابي بمراحل التعليم المختلفة تحت مسمى "سفير السياحة"؛ بهدف تعريف الطالب بمصطلحات السياحة والسائح والسفر، وأهميتها في زيادة الدخل القومي، والقيام بأنشطة تعريفية عن المهن في المجال السياحي والمنشآت السياحية .