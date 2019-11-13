ينقل حمى الضنك.. خبيرة حشرات توضح أسباب انتشار الناموس وطرق الحماية

كتب- محمد سامي:

كشفت الدكتوره مي إبراهيم، مدرس علم الحشرات بجامعة السويس، عن أسباب انتشار بعض أنواع الناموس في بعض المناطق بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن ذلك يعود إلى انتشار القمامة أو مياه الصرف الصحي أو بعض البلوعات المكشوفة.

وأكدت مي، لمصراوي، أن ما يحدث ليس ظاهرة كما يروج البعض في صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أن الناموس موجود في مصر طول العام وينشط بسبب ما تم ذكره من أسباب.

وفسرت أسباب تورم وجه بعض الأطفال بعد لدغة الناموس، بأنه يتم فرز اللعاب والذي يحتوى على مواد غريبة عن جسد الإنسان ومن بينها عوامل تمنع تجلط الدم، وأن جسد الإنسان يتعامل مع لعاب البعوضة على أنه مادة غريبة فينشط جهاز المناعة ويفرز مادة "هيستامين" و "كرات دم بيضاء" مما يتسبب في تورم مكان اللدغة.

وطالبت أي شخص يتأثر بلدغة الناموس، بدهان مكان اللدغة بمادة "انتيهيستامين" حتى لا يحدث تورم، وإن لم تكن تلك المادة موجودة من الممكن استخدام العسل الأبيض.

كما نصحت الأشخاص بعدم الهرش في مكان اللدغة نهائيًا لأنه من الممكن أن يسبب ذلك جروحًا في الجسم تساعد على نمو فطريات وميكروبات ضارة، موضحة: "لا داعي للقلق إلا إذا وجدنا سخونية أو تورم في الجفون العليا والسفلى أو الأذن أو الشفاة أو صعوبة في التنفس أو حشرجة في الصوت فلابد من الذهاب للحميات وإبلاغ الطواري أن التورم نتيجة لدغة ناموس، لأنه من الممكن أن ينقل الناموس حمى الضنك وهي حمى فيروسية موجودة في مصر لكنها حالات نادرة الحدوث

"، وطالبت الأحياء بالتحرك فورًا والتخلص من أي تجمعات قمامة وأي مياه راكدة وتغطية بالوعات الصرف حتى لا يوجد ما يساعد الناموس على النشاط".