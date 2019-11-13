118 مترا.. الحكومة تعلن رسميًا موعد طرح شقق موظفي العاصمة الجديدة

كتب- محمد غايات:

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول آخر المستجدات المتعلقة بالموقف التنفيذى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ونسب التنفيذ الخاصة بالحي الحكومي، إلى جانب متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية؛ استعدادًا لانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يتعلق بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات التي تتخذها الحكومة نحو تنفيذ ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية، بمساحة 118م2 للوحدة سيتم طرحها للحجز خلال شهر يناير المقبل للعاملين الذين سيتم نقلهم للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة، هذا إلى جانب النسبة التي تم الاتفاق على تخصيصها لشباب الموظفين من وحدات الإسكان الاجتماعي التي بدأت وزارة الاسكان في تنفيذها بتوسعات لمدينة بدر.

وبحسب بيان، شدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على ضرورة سرعة الانتهاء من تحديد العاملين الذين سيتم نقلهم للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة بالاسم، وتحديد مسئول داخل كل وزارة يكون منوطاً به التنسيق مع الوزير بشأن هذا الملف، على أن تكون هذه الإجراءات تحت الاشراف المباشر لكل وزير.