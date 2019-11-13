انخفاض الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس والجمعة

كتب- محمود مصطفى، ومي مدحت:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض التدريجي، غدا الخميس، على شمال البلاد، وتبلغ ذروة الانخفاض الجمعة المقبل لتصل إلى 26 درجة، بمعدل انخفاض يساوي 5 درجات.

وأكد شاهين، خلال تصريحاته لقناة dmc صباح الأربعاء، وجود فرص لسقوط أمطار اليوم الأربعاء، على مدن "مطروح- سيدي براني- سيوة وحلايب وشلاتين ومرسى علم" وتكون خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة على كل الأنشطة اليومية.

وأشار إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على محافظات القاهرة والوجه البحري غدا (الخميس) وتكون غزيرة في بعض الأحيان على السواحل الشمالية، وتصل لدرجة السيول بمناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء لطيبعتها الجبلية.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات إن مدن القاهرة تشهد سقوط أمطار خفيفة يومي الخميس والجمعة المقبلين.