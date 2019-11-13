برلماني يتقدم باقتراح لتنظيف قباب ومآذن القلعة بقاهرة المعز

كتب- أحمد علي:

تقدم المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتنظيف وإزالة الأتربة على قباب ومآذن مسجد محمد علي بالقلعة.

وقال بسيونى في اقتراحه الذس سبق وتقدم به إلى مجلس النواب، إن قلعة محمد على من أهم الاثار التاريخية والإسلامية بالبلاد، وتعد من أهم المزارات السياحية للوفود الأجنبية، ورغم اهتمام الدولة منذ فترة بترميم أجزاء منها وتشجير أجزاء أخرى، إلا أنه للأسف طالتها يد الإهمال حتى أصبحت قبابها ومآذنها تعاني الإهمال من كثرة الأتربة التي طمستها عبر السنوات الماضية.

ودعا الدكتور حسن بسيوني، الدولة إلى رعاية ذلك الأثر الهام في قاهرة المعز، وإزالة الأتربة التي طمست معالمة، مقترحا تكليف إحدى شركات النظافة أو المقاولات، بمتابعة تلك النظافة دوريا، حتى يترك انطباع جيد لدى المترددين على القلعة سواء من المواطنين او السائحين.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة اهتمام الدولة بتلك الآثار والمزارات، مثلما تهتم بكافة أجهزتها لتشجيع السياحة والعمل على جذب السائحين، مشيرا إلى أن السياحة تمثل المصدر الهام للدخل القومي والعملة الصعبة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل.​