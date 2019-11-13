بدء التصفيات النهائية للموسم الـ8 من مسابقة إبداع بجامعة الأزهر بأسيوط

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر بأسيوط، بدء تصفيات مسابقة "إبداع8" للطلاب والطالبات للتنافس في مجالات "الشعر بالفصحى، العامية، الغنائي" وكتابة المقال في "القصة القصيرة، الرواية، التأليف المسرحي" وتضم المسابقة الفنية في "الإنشاد الديني، فردي، جماعي" والغناء "فردي، جماعي" ومسابقة القرآن الكريم

وأوضحت جامعة الأزهر فرع أسيوط، في بيان لها الأربعاء، أنه تجرى حالياً التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بمقر كلية أصول الدين بمشاركة لجان التحكيم المكونة من الدكتور محمد عبد المالك عميد كلية أصول الدين والدكتور محمد عبدالجواد محمد والدكتور عبدالناصر محمود عبد السلام.

وفاز بمسابقة القرآن الكريم

1- الطالب مصطفى أحمد محمود الطالب بالفرقة الخامس بكلية الطب.

2-الطالب ياسر السيد عبدالوهاب الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب.

3- أحمد عبدالحميد محمد أحمد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة.

4- حمدي محسن الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة.

5- عمرو صبحي يوسف بدوي الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة.

وبحسب بيان، أكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي، علي أهمية مسابقة إبداع لطلاب الجامعة فى الكشف عن المواهب الشابة من طلاب وطالبات الجامعة وتسليط الضوء على إبداعاتهم الفنية والأدبية مشيدا بمستوى المشاركين في فعاليات الموسم الثامن من المسابقة والتى تؤكد أن جامعة الأزهر زاخرة بالمواهب الشابة المبدعة.