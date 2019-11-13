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    وزير القوى العاملة يبحث مع السفير السعودي تسهيل عمل شركات إلحاق العمالة المصرية

    02:13 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    وزير القوى العاملة يبحث مع السفير السعودي تسهيل عمل شركات إلحاق العمالة المصرية

    وزير القوى العاملة والسفير السعودي

    كتب- يوسف عفيفي:

    التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بمصر، للتباحث حول أهم المعوقات التي تواجه شركات إلحاق العمالة المصرية، والعمل على حلها وتذليلها، بحضور القنصل السعودي محمد ناصر السبيعي.

    وبحسب بيان اليوم، أكد الوزير عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، باعتبار أن مصر والسعودية وطن واحد وشعب واحد على مر العصور، لا يوجد أي فرق بين أي مواطن مصري أو سعودي.

    وأشاد سعفان، بمدى التعاون الكبير والمثمر بين وزارة القوى العاملة والسفارة السعودية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل دائمًا على تذليل كافة الأمور في العمل المشترك مع السفارة السعودية.

    وجرى تبادل الرؤي فيما يتعلق بالموضوعات المشتركة التي تخص العمل والعمال.

    محمد سعفان القوى العاملة أسامة بن أحمد نقلي السعودية العمالة المصرية

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