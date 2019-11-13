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    نائبة تطالب بالتحقيق في مخالفات رئيس هيئة الرقابة المالية

    01:09 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    نائبة تطالب بالتحقيق في مخالفات رئيس هيئة الرقابة المالية

    النائبة أنيسة حسونة

    كتب- أحمد علي:

    تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار، بشأن تجاوز رئيس هيئة الرقابة المالية لحدود اختصاصه.

    وأكدت النائبة، وجود تجاوز من جانب رئيس هيئة الرقابة المالية لحدود اختصاصه وقيامه بإصدار لائحة تنظم شئون رئيس الهيئة ونائبيه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 113 لسنة 2018 في 16/7/2018 بتحديد الرواتب و البدلات التي يتقاضاها هو و نوابه متجاوزاً في ذلك سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا القرار.

    وأشارت إلى أن ذلك مخالفة صريحة للمادة الخامسة من قانون هيئة الرقابة المالية رقم 10 لسنة 2009، والتي بينت أن قرار تعيين رئيس الهيئة ونوابه يصدر من رئيس مجلس الوزراء ويتضمن قرار التعيين تحديد المعاملات المالية لرئيس الهيئة ونوابه، وهو ما تجاوزه رئيس هيئة الرقابة المالية.

    وشددت أن هذا القرار يشكل مخالفة وتخطي لسلطة رئيس الوزراء من قبل رئيس الرقابة المالية.​

    أنيسة حسونة مجلس النواب طلب إحاطة هيئة الرقابة المالية مجلس الوزراء وزيرة الاستثمار

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