الحكومة أمام مجلس حقوق الإنسان: التظاهر بالإخطار وأجرينا محاكمات تتعلق بالتعذيب

كتب- محمود مصطفى:

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الدولة المصرية أصدرت عدة قوانين لتنظيم العمل بالصحافة، ونصت على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وأداء رسالتهم، والنص على عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية، باستثناء جرائم التحريض على العنف أو الطعن في الأعراض.

وأضاف مروان خلال استعراض تقرير مصر حول حقوق الإنسان، صباح الأربعاء، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه تم تعديل قانون الحق في التظاهر، ليؤكد على الحق في التظاهر بمجرد الإخطار، ومنح القضاء وحده حق تعديل المكان أو الزمان، بعد أن كانت وزارة الداخلية هي المنوطة بالأمر، إلا أن هذا التعديل يغفله البعض.

وتابع وزير شئون مجلس النواب: "صدر القانون المنظم للنقابات العمالية، ليمنح العمال الحق في تكوين النقابات، وحظر حلها إلا بحكم قضائي، وتم تعديله في 2019 وحذف كل البنود السالبة للحرية منه".

وأوضح: "قانون تنظيم بناء الكنائس، تضمن تحديدا للقواعد التي يجب اتباعها للحصول على ترخيص وتم تقنين 1235 كنيسة ومبنى تابع لها، حتى أكتوبر الماضي".

وتابع: "نفذ القضاة وأعضاء النيابة العامة 147 زيارة للسجون، وتم متابعة تنفيذ الملاحظات التي تم رصدها، وتم تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز استقلاليته ومنحه الحق في زيارة السجون وكافة أماكن الاحتجاز، وإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لحقوق الإنسان".

وأوضح وزير شئون مجلس النواب: "جرم التشريع المصري الأعمال المتعلقة بالتعذيب، وجرت خلال الـ5 سنوات الماضية العديد من المحاكمات الجنائية المتعلقة بوقائع التعذيب، وصدرت قوانين مكافحة الإرهاب واضعة نصب أعينيها أحوال حقوق الإنسان، تقوم على مكافحة الإرهاب ومراعاة تلك الحقوق".

وتابع: "نفذت الحكومة خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي لتعزيز دخل الفرد السنوي، وانخفض معدل البطالة إلى 7.5 % في منتصف 2019، وانخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، وزادت معاشات العاملين في الفترة من 2014 و2019 بنسبة 41%، وبلغ إجمالي المستفيدين من معاش تكامل وكرامة 10 مليون مواطن.

وقال مروان: "صدر قانون التأمين الصحي الشامل لتوفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين، وطُبق في عدد من المحافظات، مع العمل على رفع جودة المنشآت الصحية، فضلا عن المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة، وعلاج أمراض السمنة والتقزم والأنيميا الحادة بالمجان للتلاميذ تحت 12 عاما.

أوضح أن نظام الانتخابات النيابية أسفر عن انتخاب 90 نائبة بنسبة 15 %، و17 معاون وزير، وامرأتان للمرة الأولى في منصب محافظ، وتشغل المرأة حاليا منصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي.

وتابع "عمدت الدولة على إشراك الشباب في الحياة السياسية، وفاز 59 شابا بعضوية مجلس النواب، وتم تعيين 41 في منصب معاون وزير، و6 آخرين في منصب نائب المحافظ، وتم استحداث منصب مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن مصر كفلت العيش الكريم للاجئين وطالبي اللجوء، ولا يتم عزلهم في معسكرات، وتم تدشين منتدى السماحة والوسطية والمرصد العالمي لمكافحة التطرف، لمكافحة التمييز والعنف والحض على العنف ومناهضة خطاب الكراهية، وتصحيح الأفكار المغلوطة.​