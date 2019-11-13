نشاط السيسي وتخفيض أسعار السلع التموينية.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس وعدد من قضايا الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "تعزيز التعاون العسكري بين مصر وروسيا" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالروابط الوثيقة التي تجمعها مع روسيا وحرصه على تعزيزها في مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لا سيما في المجال العسكري في ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط من تحديات على رأسها الإرهاب.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس السيسي طلب، خلال استقباله أمس الفريق أول سيرجي شويجو وزير دفاع روسيا الاتحادية نقل تحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين وتطرق إلى أخر المستجدات على صعيد القضايا الإقليمية خاصة سوريا وليبيا وأظهرت المباحثات توافق وجهات النظر بين الجانبين حول أهمية التمسك بالحلول السياسية لمختلف الأزمات مع الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية تلبية لتطلعات شعوب المنطقة إلى استعادة الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان الحاجة إلى تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشان مختلف الملفات الإقليمية في ضوء التحديات التي يتعرض لها الشرق الأوسط وتمتد أثارها إلى خارج المنطقة مما يستدعى تكثيف التعاون بين البلدين من اجل التغلب عليها .

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى ضرورة العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني خصوصا مكافحة الإرهاب والتطرف . مشيدا بالجهود المصرية في هذا الصدد .

حضر اللقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكذلك القائم بأعمال السفير الروسي في القاهرة وعدد من كبار المسئولين العسكرين الروس.

وفي متابعتها أيضا لنشاط الرئيس، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسي وجه بالانتهاء من تطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر وذلك لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن قاطني المنطقة.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة أن تتم تلك المشروعات وفقا لأعلى معايير الجودة ومع مراعاة ملاءمة التصميمات الهندسية للمشروعات للطابع المعماري للحي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس أمس مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من كبار مسئولي الهيئة وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الخاصة بالطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية بما فيها الدراسات المعمارية والإنشائية والجوانب المالية الخاصة بها، لا سيما المشروع الخاص بتسيير الحركة المرورية بحي مصر الجديدة ومراحل تطوير المحاور الرئيسية للحي وما صاحب ذلك من تجديد للمرافق وخطوط المياه والكهرباء والصرف والذي تم بالتوازي مع عملية الإنشاءات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك استعراض التطوير الذي تم على امتداد طريق القاهرة السويس إلى جانب سير العمل بعدد من المشروعات الهندسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، فضلا عن عرض مخطط تطوير منطقة القاهرة التراثية.

وعن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد من عدوانه ضد الفلسطينيين أمس مستهدفا هذه المرة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في كل من غزة ودمشق في حين توعدت المقاومة الفلسطينية برد مزلزل.

وأوضحت الصحيفة أنه في سلسلة من الغارات التي شنتها على القطاع اغتالت قوات الاحتلال القيادي بحركة الجهاد بهاء أبو العطا لدى وجوده داخل مبنى بحي الشجاعية ، وزعمت تل أبيب أن أبو العطا هو منفذ سلسلة هجمات عبر الحدود كما خطط للمزيد منها.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان مقتل أبو العطا في أثناء قيامه بعمل جهادي بطولي وأضافت "ردنا حتما قادم وسيزلزل الكيان الصهيوني" ، بينما حملت حركة حماس إسرائيل النتائج المترتبة على هذا التصعيد والاستهداف الخطير وتعهدت بألا يمر اغتيال أبو العطا دون عقاب.

وفي تناولها للشأن المحلي، ذكرت "الأهرام" أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت تخفيض أسعار السلع التموينية بدءا من الشهر المقبل حيث تم تخفيض سعر عبوة الزيت الخليط جنيهين ليبلغ سعرها 17 جنيها بعد أن كان 19 جنيها وخفض سعر كيلو السكر جنيها واحدا ليبلغ 8.5 جنيه بعد أن كان 9.5 كما تم تخفيض سعر الأرز جنيها واحدا ليبلغ سعر الكيلو 8 جنيهات بعد أن كان 9 جنيهات.

وأضافت الصحيفة انه تم تخفيض سعر كيلو الدقيق المعبأ في عبوة بلاستيكية 25 قرشا ليبلغ سعره 6.5 جنيه بعد أن كان 6.75 جنيه ، كما تم إلغاء زيت العباد والدقيق المعبأ الورقي من المقررات التموينية.

وعن الاجتماع الذي عقده د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف البيئي لمدينة الجلود بالروبيكي بحضور وزيري البيئة والإسكان ومجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية ومسئولي الجهات المعنية، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مدبولي أكد سرعة الانتهاء من تركيب عدادات المياه بمنطقة المدابغ وشدد على السعي بأقصى سرعة للانتهاء من تنفيذ الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي.

وأشار إلى حرصه الدائم على متابعة آخر المستجدات بالمدينة والوقوف على مدى التزام المصانع القائمة بالاشتراطات البيئية ومتطلبات الصحة والسلامة المهنية كي يتسنى تأمين بيئة العمل لجميع عمال المدينة سعيا لزيادة إنتاجية المصانع وتحقيقا لتوجه الحكومة إلى تشغيل المشروعات الجديدة بأفضل الإمكانيات المتاحة.

ولفتت وزير البيئة إلى جولة تفقدية قامت بها لمدينة الجلود للتأكد من الالتزام بالمعايير الخاصة بصورة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين والوقوف على مدى توافق المشروع مع أحدث التكنولوجيات التي يتم تطبيقها في هذا المجال.

من جانبه ، عرض وزير الإسكان موقف تركيب عدادات المياه في منطقة المدابغ .. مشيرا إلى قيام جهاز المدينة بتوريد وتركيب 100 عداد إلكتروني كمرحلة أولى ويجرى طرح باقي العدادات ليصل عددها الإجمالي إلى 256 عدادا.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء : سرعة التعاقد مع شركة تأثيث الوزارات بالعاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية سير العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفق التوقيتات الزمنية المقررة ، ووجه بسرعة التعاقد مع الشركات التي سوف تتولى تأثيث الوزارات والمباني الحكومية مع الالتزام بأن تنتهي من التصنيع خلال 4 شهور.

وأشار إلى إنه يتم البدء حاليا في إنشاء 33 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي في توسعات مدينة بدر ووجه بتخصيص جزء منها لشباب الموظفين الذين سينتقلون للعمل بالعاصمة الجديدة على أن يتم توفير الخدمات الخاصة بها بخلاف 10 آلاف وحدة يتم تنفيذها حاليا في بدر بمساحات 118 مترا ومخصصة للعاملين بالوزارات .

وأوضحت "الأخبار" أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده د. مدبولي لمتابعة سير العمل بالعاصمة الإدارية وترتيبات نقل الوزارات إليها بحضور وزير التخطيط والإسكان واللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ود. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشارت إلى أن وزيرة التخطيط عرضت تقريرا حول ترتيبات نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، واستعرض وزير الإسكان تقريرا حول الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث أوضح أن العاصمة الجديدة تستهدف استيعاب نحو 6.5 مليون نسمة لذا تقوم الهيئة بتنفيذ عدد من الوحدات السكنية وعرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة بالعاصمة.

وتحت عنوان "إطلاق القمر الصناعي طيبة 1 .. بعد 9 أيام"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن القمر الصناعي المصري الأول "طيبة 1" لأغراض الاتصالات ينطلق 22 نوفمبر الحالي من قاعدة كورو بإقليم جويانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية.

وأضافت الصحيفة أن شركة "اريان سبيس" الفرنسية انتهت من عمليات اختبار أنظمة القمر للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن واختبار التوائم الميكانيكي والكهربي بين القمر وقاعدة الإطلاق وملء خزانات الوقود التي ستمكن القمر من البقاء في الموقع المداري المخصص له لمدة خمسة عشر عاما لتوفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

وفي الشان الاقتصادي ، ذكرت "الجمهورية" أن وكالة "بلومبرج" الأمريكية وصفت الاقتصاد المصري بأنه الأسرع نموا بالشرق الأوسط وأن صندوق الثروة السيادية الجديد في مصر يسعى للحصول على حصة 30% من محطات توليد الطاقة التي تشارك شركة سيمنز الألمانية في بنائها مع حصول المستثمرين الدوليين على الباقي كجزء من سعي القاهرة لتحفيز مشاركة أجنبية أكبر في الاقتصاد.

وذكرت بلومبرج في تقرير لها حمل عنوان "صندوق الثروة الجديد يتطلع إلى حصة في محطات الطاقة" أن المبادرة تقوم على الحصول على حصة في محطات توليد الطاقة تملكها الدولة وتقدر قيمتها ب 6.62 مليار دولار كواحدة من مجموعة من مشروعات البنية التحتية الكبرى في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.