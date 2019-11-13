بالأرقام.. الإسكان تعلن خريطة تسليم الأراضي المتميزة والأكثر تميزًا بمدينة بدر

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة بدر، سيبدأ يوم الأحد المقبل 17/11/2019، وحتى يوم الاثنين 6/1/2020، فى تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحي السادس، وقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمنطقة شمال الحديقة المركزية، للفائزين بها.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، حسب بيان، سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحى السادس، بالأرقام من 1: 20، يوم الأحد 17/11/2019، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 18/11/2019، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 19/11/2019، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 20/11/2019، والقطع من 81: 100، يوم الأحد 24/11/2019، والقطع من 101 : 120، يوم الإثنين 25/11/2019، والقطع من 121 : 140، يوم الثلاثاء 26/11/2019، والقطع من 141 : 160، يوم الأربعاء 27/11/2019، والقطع من 161: 180، يوم الأحد 1/12/2019، والقطع من 181: 200، يوم الإثنين 2/12/2019، والقطع من 201: 220، يوم الثلاثاء 3/12/2019، والقطع من 221: 240، يوم الأربعاء 4/12/2019، والقطع من 241: 269، يوم الأحد 8/12/2019.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: "سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمنطقة شمال الحديقة المركزية، من 103: 120، يوم الإثنين 9/12/2019، والقطع من 121: 140، يوم الثلاثاء 10/12/2019، والقطع من 141 : 160، يوم الأربعاء 11/12/2019، والقطع من 161: 180، يوم الأحد 15/12/2019، والقطع من 181 : 200، يوم الإثنين 16/12/2019، والقطع من 201: 220، يوم الثلاثاء 17/12/2019، والقطع من 221 : 240، يوم الأربعاء 18/12/2019، والقطع من 241: 260، يوم الأحد 22/12/2019، والقطع من 261 : 280، يوم الإثنين 23/12/2019، والقطع من 281: 312، يوم الثلاثاء 24/12/2019، موضحًا أنه تم تخصيص الأيام من الأربعاء 25/12/2019: الإثنين 6/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة".