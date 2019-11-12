"محلية النواب" تناقش برنامج "مشروعك".. وممثل الحكومة يوضح أهدافه

كتبت - ميرا إبراهيم:

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء الثلاثاء، مناقشة برنامج "مشروعك" بوزارة التنمية المحلية ودورها في توفير فرص العمل.

وقال المهندس ياسر عبد الوهاب المشرف العام على برنامج "مشروعك" بوزارة التنمية المحلية، إن البرنامج يهدف لتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب لتوفير فرص عمل بتمويل من البنوك المصرية (البنك الأهلي – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك التعمير والإسكان - بنك التنمية والإتمان الزراعي).

وأكد في كلمته، أن جدوى المشروع توفير فرص عمل للشباب للمساهمة في القضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى البرنامج حقق قرابة ١٣٠ ألف مشروع منذ مايو ٢٠١٥ حتى أكتوبر ٢٠١٩ بواقع ٥٠ شهرا، بتمويل ١١.٧ مليار جنيه وساعد في توفير ٦٧١ ألف فرصة عمل.

وأكد أن البرنامج يعمل على تذليل معوقات التنفيذ للمشروعات من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها، اختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية إتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة، وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع، والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للشباب، والتكليف بأن يتم حصول المقترض على القرض خلال أسبوع بحد أقصى من تقديم الطلب مستوفيا الاوراق المطلوبة .

وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجيني، بقوله إن دور الجهاز وفق هذا العرض يكون تنسيقيا إن جاز التعبير وهو ما اتفق معه ممثل الحكومة، ياسر عبدالوهاب مؤكدا أنه خلال المرحلة الحالية يتم التطوير لهذا الدور من خلال التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتذليل العقبات الخاصة بالرخص والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والجامعات والمعاهد الفنية والمؤسسات الشبابية والرياضية لتكون منافذ أكثر وأكبر فعالية في الانتشار لجذب الشباب والعملاء مؤكد على أنه في حالة عمل منافذ في أندية الزمالك والأهلي سيساعد الأمر على الانتشار والدعم.

من جانبه قال محمد عبد النبي، رئيس قطاع التقييم والمتابعة بجهاز المشروعات الصغيرة، أنا هذا الملف محتاج وقفة كبيرة والقانون الذي يناقشه البرلمان سيكون له دور كبير في تحقيق التنسيق بين جميع الجهات التي تعمل في هذا الإطار، خاصة ان الكل في الماضي كان يعمل في جزر منعزلة، مؤكدا على أن الدور الذي يقوم به تتمثل في الدعم الفني بصورة أكبر.

ولفت إلى أن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة لديه إهتمام كبيرة نحو دعم بيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة ان دور هذه المشروعات في الناتج المحلي والصادرات والضرائب بالمقارنة مع الدول الأخرى ضيف جدا وهو ما تعمل الدولة علي دعمه بصورة أفضل بالفاعلية في هذا الملف. قائلا:نقوم بدور واضح في الدعم الفني لكل الأفكار والمشروعات بطريقة متطورة".

ولفت إلى أن دور برنامج مشروعك في وزاة التنمية المحلية يؤدي دور هام متعلق بالرخصة المؤقتة وهذا تذليل لعقوبات كثيرة كانت قائمة في الماضي، منتقدا آليات تطبيق قانون التنمية الصناعية الجديد والذي يؤثر بالسلب على الأداء العام خاصة فيما يتعلق بالتراخيص مابين هيئة التنمية الصناعية والمحافظات، فيما أقترح النائب أحمد السجيني، ضرورة مناقشة الأثر التشريعي لهذا القانون وتفادي إشكالياته.

وأتفق معه ممثل جهاز المشروعات الصغيرة مؤكدا على دراسة الأثر التشريعي ضرورة مهمة وإعادة النظر في لائحته التنفيذية لتأثيراتها السلبية على المشروعات الصغيرة.

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