قبل "بلاك فرايداي".. 3 توجيهات من "حماية المستهلك" للشركات ورسالة للتجار

القاهرة - أ ش أ:

أعلن اللواء دكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، تنفيذ حملات مكثفة على الأسواق، وبشكل مستمر؛ للتأكد من التزام التجار، بالإعلان عن تخفيضات حقيقية في الأسعار، والتصدي للإعلانات عن أي تخفيضات وهمية تؤدي إلى خداع المواطنين.

وأكد عقب اجتماعه مع عدد من كبرى الشركات المشاركة في عروض البلاك فرايداي، الثلاثاء، ضرورة الالتزام بحقوق المستهلكين بشأن عمليات الشراء، خلال فترة العروض وإعلام المستهلكين بكافة البيانات الخاصة بالمنتجات، وإصدار الفواتير، والابتعاد عن الإعلانات المضللة.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة الابتعاد عن أي تخفيضات وهمية، والتأكيد على إعلان التجار المشاركين بالتخفيضات عن السعر قبل العرض، والسعر الحالي بشكل واضح لا يحدث لبسا لدى المستهلك.

ووجه رئيس الجهاز رسالة للتجار ومقدمي الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 ، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات السلعة باللغة العربية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك.

وقال عبدالمعطي إنه في حالة عدم الالتزام بالقانون يحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها طبقاً لنص مواد قانون حماية المستهلك.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك، بجموع المستهلكين بضرورة التأكد من صحة وحقيقة العروض قبل الإقبال على الشراء، لافتا إلى أن الجهاز شكل غرفة عمليات لمتابعة الأسواق والعروض المعلن عنها للسلاسل التجارية والمحال والمواقع الإلكترونية، والتصدي للمخالفين من التجار المتلاعبين والعروض الوهمية المعلن عنها للمستهلكين بغرض تضليلهم.

وأوضح عبد المعطى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب (المواطن رقيب) 01281661880 وايضاً من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG أو على صفحته بالفيسبوك (الصفحه الرسميه لجهاز حمايه المستهلك بمصر).