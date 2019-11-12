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    حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي وزير دفاع روسيا.. وتفاصيل طقس نهاية الأسبوع

    06:37 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي وزير دفاع روسيا.. وتفاصيل طقس نهاية الأسبوع

    حدث في 8 ساعات

    كتب – أسامة علي:

    شهدت مصر، الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير دفاع روسيا، وإعلان هيئة الأرصاد تفاصيل طقس الأيام الممطرة التي تبدأ من الغد، وإطلاق وزارة الصحة مبادرة "الحد من انتشار العدوى" بصالونات التجميل والنوادي الصحية.

    ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

    حدث في 8 ساعات السيسي روسيا محمد زكي رئاسة الجمهورية مصطفى مدبولي

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