حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي وزير دفاع روسيا.. وتفاصيل طقس نهاية الأسبوع

كتب – أسامة علي:

شهدت مصر، الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير دفاع روسيا، وإعلان هيئة الأرصاد تفاصيل طقس الأيام الممطرة التي تبدأ من الغد، وإطلاق وزارة الصحة مبادرة "الحد من انتشار العدوى" بصالونات التجميل والنوادي الصحية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي: