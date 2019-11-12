الأزهر: مؤتمر عالمي لتجديد الفكر الديني.. يناير المقبل

كتب - محمود مصطفى:

أعرب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته الكريمة ودعمه لمؤتمر الأزهر الشريف، من أجل تحقيق رسالته في بيان سماحة الإسلام ونبذ الفكر المتطرف.

وقال الأزهر الشريف في بيان اليوم، إنه تلقى إخطارًا من رئاسة الجمهورية برعاية الرئيس السيسي وحضوره لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الديني، المقرر عقده في يناير المقبل، بعنوان "مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية".

الجدير بالذكر أن الأزهر الشريف عقد مجموعة من ورش العمل ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات، كما سيواصل حواره مع مختلف فئات المجتمع حول تحديات تجديد الفكر الديني، وسوف يشارك بالمؤتمر علماء متخصصون من أنحاء العالم الإسلامي.

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